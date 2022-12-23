Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Adam kaçırıp dövdüler!
Adam kaçırıp dövdüler!
Sahte PCR'a hapis cezası
Sahte PCR'a hapis cezası
3 yıl hapis cezası aldı
3 yıl hapis cezası aldı
Öldüresiye adam dövdüler!
Öldüresiye adam dövdüler!
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
‘Park’ operasyonu: 230 gram uyuşturucu...
banner107

Güney Kıbrıs'ta noel sofrası maliyeti 255 Euro!

Yılbaşı yaklaşırken Güney’de kuzu, domuz ve hindi eti ile tatlı fiyatlarının “uçtuğu”, yılbaşı sofrasının cep yaktığı bildirildi.

23 Aralık 2022 Cuma 10:06
100 Okunma
Güney Kıbrıs'ta noel sofrası maliyeti 255 Euro!



Fileleftheros “Kutlama Masası Yakıyor… Et ve Noel-Yılbaşı Tatlılarında Fiyatlar Uçtu” başlığıyla manşete çektiği haberinde, yılbaşı sofrası için gerekli olan bütün et ve tatlı çeşitlerinin fiyatlarının bu yıl da fırladığına dikkat çekti.

Gazeteye göre, kuzu eti yüzde 24, domuz eti yüzde 16, hindi eti yüzde 15, şerbetli tatlı ve kurabiye fiyatları yüzde 9 zam gördü. 6 kişilik bir ailenin 35 çeşit yiyecek içeren zengin bir sofra için 255,19 çeşit yiyecek içeren ekonomik bir sofra için 126,11 çeşit yiyecek içeren fakir bir sofra için 37 Euro ödemesi gerekiyor.

Politis haberi “Kutlama Sofrasının Röntgeni”, Alithia “Noel Sofrası Gala Yemeği Gibi” ve “Noel Sofrası Maliyeti 255 Euro’ya Kadar” başlığıyla aktardı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısOel Sofrası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıbrıs'ta Mavi Dil hastalığı saptandı
Kıbrıs'ta Mavi Dil hastalığı saptandı
5 can kaybı 2 bin 947 yeni vaka
5 can kaybı 2 bin 947 yeni vaka
Rum Sayıştay Başkanlığının Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili raporu
Rum Sayıştay Başkanlığının Kıbrıs Türk mallarıyla ilgili raporu








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim