Güney Kıbrıs'ta okullar 1 Eylül'de açılacak

Rum Eğitim Bakanı Prodromos Prodromu, Rum Meclisi eğitim komitesinde yaptığı konuşmada, bu yıl eğitim döneminin daha erken başlayacağını açıkladı.

Prodromu, 1 Eylül’de tüm eğitimcilerin okullarda olacağını belirtti.

Kıbrıs’ın güneyinde her yıl Eylül ayının ilk Pazartesi günü öğrenim yılına başlanırken bu yıl 1 Eylül’de eğitime başlanacak.

Rum Bakan Prodromu ayrıca öğrencilerin 3 veya 4 Eylül’de derslere başlayacağını açıkladı.

Derslerin ilk 10 günü, bu yıl pandemi dolayısıyla kaybedilen öğrenim süresinin telafi edilmesi için kullanılacağı söylendi.

Ayrıca, Koronavirüs nedeniyle yapılan devamsızlıklardan dolayı sınavlara alınmayan öğrencilerin olmayacağı söylendi.

Prodromu, tüm kararların eğitim örgütleriyle anlaşmalı olarak alındığına dikkat çekti.