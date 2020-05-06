"Güney Kıbrıs'ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler için bir şey yapamam!”

Şu anda geçiş kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını ifade eden GKRY Eğitim Bakanı, güneyde eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.

GKRY Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou, GKRY ile kuzey Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının havalimanları ile eş zamanlı olarak açılacağını duyurdu.

Şu anda geçiş kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Prodromou, GKRY'de eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.