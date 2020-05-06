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"Güney Kıbrıs'ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler için bir şey yapamam!”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Eğitim Bakanı Güney'de eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.

06 Mayıs 2020 Çarşamba 10:22
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"Güney Kıbrıs'ta okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler için bir şey yapamam!”

Şu anda geçiş kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını ifade eden GKRY Eğitim Bakanı, güneyde eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.

GKRY Eğitim Bakanı Prodromos Prodromou, GKRY ile kuzey Kıbrıs arasındaki geçiş kapılarının havalimanları ile eş zamanlı olarak açılacağını duyurdu.

Şu anda geçiş kapılarının açılmasının söz konusu olmadığını ifade eden Prodromou, GKRY'de eğitim gören Kıbrıslı Türkler için yapacak bir şeyi olmadığını söyledi.

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Gibri 2020-05-06 10:58:45

Böyle devam edin cok teşekkürler. Bakalim simdi nasil sivayacak bu yanlisi nasil savunacaklar icimizdeki rumcuklar

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CypTr 2020-05-06 13:07:38 @Gibri

Sayın Gibri, belli ki konuya adanın başını hala kurtaramadığı şu “kör miiliyetçilik” aynasından bakıyorsunuz. Rum bakan doğru demiş, kapılar kapalı iken 1 insan bile geçemez, geçmemelidir de. İşin mantığını yoklasaydınız zaten bu yorumu yazmazdınız. Rum tarafında nüfus dolayısı ile hastalık daha fazla. Kapılar açılsın hastalık buraya da yayılsın mı diyorsunuz. Zaten eğitim bu yıl bitmiştir. Ne havaalanı ne de kapılar erken açılmamalıdır. Rum’un yanında hiç olmazsa AB’si var. Bizim kimimiz var da felakete dayanalım!.. (TR var demeyin, şu an kendisine yetemiyor, bizi mi düşünecek)

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