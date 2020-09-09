Güney Kıbrıs'ta onlarca kişiye covid-19 bulaştıran kadına ceza

Larnaka Yerel Mahkemesi ev karantinasına uymayan bir kadına 800 Euro ceza kesti.

Cyprus Mail’in haberine göre Amerika’dan Güney Kıbrıs’a gelen 47 yaşındaki kadın, salgının hızını kesmek için uygulamaya konulan önlemleri hiçe sayarak pek çok covid-19 bulaş zincirine neden olmaktan suçlu bulundu.

Mahkeme, söz konusunu kadının yurtdışında olması nedeniyle “Karantina Yasası” kapsamında alınan kararnameleri bilmediği yönündeki ifadelerini hafifletici sebep olarak değerlendirdi.

Haber göre, Haziran ayında adaya dönen 47 yaşındaki kadın, birçok kalabalık etkinliğe katılarak onlarca kişiye covid-19 bulaştırdı.