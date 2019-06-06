Güney Kıbrıs'ta polis dayağına 456 bin Euro tazminat!

Güney Kıbrıs’ta 20 yıl önce polis şiddetine maruz kaldığı için fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşayan bir şahıs, yaklaşık 456 bin Euro tazminat almaya hak kazandı.
Gazete, polis şiddetine maruz kalan şahsın ağır fiziksel ve psikolojik sorunlar yaşadığının o dönemdeki muayenesinde tespit edildiğini, ancak birincil hukuk mahkemesinin sadece davanın açıldığı tarihe kadar, yani üç yıllık bir tazminat olan 60 bin Euro verilmesi kararına vardığını belirtirken; Rum Yüksek Mahkemesi’nin ise dün bu kararı bozduğunu ve faizleriyle birlikte mağdura 456 bin Euro ödenmesine karar verdiğini yazdı.