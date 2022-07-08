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Güney Kıbrıs'ta rekor enflasyon

Güney Kıbrıs’ta enflasyon oranının aydan aya rekor kırdığı ve yüzde 10’a yaklaştığı haber verildi.

08 Temmuz 2022 Cuma 12:49
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Güney Kıbrıs'ta rekor enflasyon
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Güney Kıbrıs’ta enflasyon oranının aydan aya rekor kırdığı ve yüzde 10’a yaklaştığı haber verildi.

Fileleftheros gazetesi manşetten “Enflasyon 41 Yıl Geriye Gitti” başlığıyla yer verdiği haberinde, Mayıs ayında yüzde 9,1 olan enflasyon oranının, Haziran ayında yüzde 9,6’ya ulaştığını yazdı.

Güney Kıbrıs’ta 41 yıl önce (1981) enflasyon oranının yüzde 10,3’e ulaştığını ve şu an enflasyon oranının birbiri ardına rekor kırarak 41 yıl önceki bu orana yaklaştığını yazan gazete, 2021 yılının Haziran ayıyla kıyaslandığında akaryakıt ürünlerinde yüzde 46.1, elektrikte yüzde 40.1 ve tarım ürünlerinde yüzde 7.23 artış meydana geldiğini ekledi.

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