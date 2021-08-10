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Güney Kıbrıs'ta 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor

Güney Kıbrıs'ta Larnaka'daki bir doktorun, 600 euro karşılığında sahte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı kartı düzenlemek suçundan tutuklanmasının ardından "sahte aşı kartı" skandalının boyutunun daha büyük olduğu ve 3 doktorla ilgili de inceleme yapıldığı belirtildi.

10 Ağustos 2021 Salı 08:53
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Güney Kıbrıs'ta 'sahte aşı kartı' skandalı büyüyor

Alithia Gazetesi'nin haberinde, Güney Kıbrıs'ta hastalarına sahte aşı kartı verdiğinden söz edilen doktorlarla ilgili konunun başka boyutlar kazandığı aktarıldı.

Haberde, konunun Başsavcı başkanlığında yapılacak toplantıda ele alınacağı ve polisin 7 gün içerisinde tamamlamaya çalıştığı soruşturmada 20'den fazla kişinin ifadesini aldığı belirtildi.

Larnaka'daki doktorun 102 kişilik hasta listesinden hangilerinin aşılandığı, hangilerinin ise ne kadar ücrete sahte aşı kartı aldıklarının tespit edilmesi için incelemelerin sürdüğü bilgisi yer alan haberde, polisin 3 doktorla ilgili olayı da araştırmakta olduğu kaydedildi.

İkisi Baf, biri de Limasol'da gerçekleşen diğer olayların araştırıldığı vurgulanan haberde, Baf'ta görev yapan bir çocuk doktorunun oğluna sahte aşı kartı verdiği ve çocuğun şu anda Limasol Genel Hastanesi'nde Kovid-19 tedavisi gördüğü ifade edildi.

Üçüncü olayda ise Limasol'da bir çiftin şahsi doktorlarından kendilerini sisteme "aşılanmış" olarak kaydetmesini istediklerini yazan gazete, doktorun ise bunu kabul etmeyerek çifti hasta listesinden çıkardığını ve polise bilgi verdiğini aktardı.

Gazete, araştırmalara göre, söz konusu doktorun şu an hastanede tedavi gören ve durumları ciddi olan 3 hastasının sistemde aşılı olduklarının görüldüğünü, ancak gerçekten aşılanmadıklarının tespit edildiğini de yazdı.

Güney Kıbrıs'ta, 7 Ağustos 2021'de 53 yaşındaki Larnakalı doktorun Kovid-19 aşısı yaptırmayan bir kişiye sahte aşı kartı düzenlediği gerekçesiyle tutuklandığı bildirilmişti.

Adına sahte aşı kartı düzenlenen ve Kovid-19 testi pozitif çıkan kişinin ise yoğun bakımda tutulduğu açıklanmıştı.

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