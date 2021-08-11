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Güney Kıbrıs'ta Sahte Doktor Skandalı

Güney Kıbrıs’ta aşı olmayan vatandaşlara sahte aşı belgesi veren doktorlarla ilgili tartışmalara, şimdi de sahte doktor skandalı eklendi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 11:39
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Güney Kıbrıs'ta Sahte Doktor Skandalı

Alithia gazetesi, özel bir klinikte aşı yaptıran bir kadının, kendisine aşı yapan kişinin doktor olup olmadığından şüphelendiğine dair polise ihbarda bulunduğunu yazdı.

Gazete, kadının her iki aşısının da yapılmış olmasına ve elinde aşı kartı bulunmasına rağmen, Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde aşılandığına dair kaydı olmadığını belirtti.

Haberde, Rum polisinin, kadına aşı yapan kişinin doktor olup olmadığının tespit edilmesi için soruşturma başlattığı kaydedildi.

Gazete, polis tarafından araştırılmakta olan sahte aşı belgesi mevzusuyla ilgili endişelerin de devam ettiğini ve meselenin mahkemeye sevk edilmesi halinde, bazı doktorların nasıl hareket ettiğine dair yıllardır dillendirilen iddiaların doğruluğunun teyit edilmiş olacağının ifade edildiğini yazdı.

GÜNEYDEKİ NÜFUSUN YÜZDE 68,5’İ TAM AŞILI

Gazete, bir diğer haberinde ise 18 yaş üstü nüfusun yüzde 68,5’inin her iki doz aşısını da yaptırarak aşılanmayı tamamladığını yazdı.

Haberde, 16-17 yaş grubundaki aşılamalarda da yüzde 30,9 oranına ulaşıldığı kaydedildi.

37 YAŞINDAKİ KADIN COVID-19’DAN HAYATINI KAYBETTİ

Gazetenin bir başka haberinde de, Lefkoşa Genel Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören 37 yaşındaki kadının dün hayatını kaybettiği ifade edildi.

Gazete, aşısız olduğu belirtilen ve pulmoner emboli nedeniyle hayatını kaybeden söz konusu kadının annesinin de yoğun bakımda tedavi gördüğü ve durumunun ciddi olduğunu yazdı.

Haberde, şu anda Güney Kıbrıs’taki hastanelerde 50 kişinin entübe halde tedavi gördüğü belirtildi.

Gazete, bir diğer haberinde ise Güney Kıbrıs’ta Covid-19 kaynaklı ölümlerin her gün yaşanmaya başladığını ve Bilimsel Danışma Kurulu Üyesi Petros Karayannis’in de, özellikle 15 Ağustos’tan sonraki haftaya çok dikkat edilmesi gerektiğine dair uyarıda bulunduğunu kaydetti.

Haberde, Karayannis’in, tatil döneminde bulunulduğundan dolayı Covid-19 vakalarının tespit edilmesinde zorluklar olduğunu; çünkü test sayısının azaldığını söylediği ifade edildi.

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Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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