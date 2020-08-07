Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3.539 test yapıldı ve 14 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı 1.222’ye ulaştı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Son Güncelleme: 07.08.2020 18:15
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3.539 test yapıldı ve 14 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Rum Sağlık Bakanlığı Epidemiyolojik Gözetim Birimi verilerine göre, bugün toplam 3.539 test yapıldı ve 14 yeni vakaya rastlandığı bildirildi.
Toplam vaka sayısı 1.222’ye ulaştı.
AYRINTILAR GELİYOR...