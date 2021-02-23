Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,762 test yapıldı, 176 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,567’ye ulaştığı bildirildi.
Son Güncelleme: 23.02.2021 21:37
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,762 test yapıldı, 176 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,762 test yapıldı, 176 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,567’ye ulaştığı bildirildi.