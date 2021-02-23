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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,762 test yapıldı, 176 yeni vaka tespit edildi.

23 Şubat 2021 Salı 19:59
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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 27,762 test yapıldı, 176 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,567’ye ulaştığı bildirildi.

Son Güncelleme: 23.02.2021 21:37
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