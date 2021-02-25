Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 28,461 test yapıldı, 199 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,909’a ulaştığı bildirildi.
Son Güncelleme: 25.02.2021 20:51
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 28,461 test yapıldı, 199 yeni vaka tespit edildi.
Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 28,461 test yapıldı, 199 yeni vaka tespit edildi.
Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,909’a ulaştığı bildirildi.