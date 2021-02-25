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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 28,461 test yapıldı, 199 yeni vaka tespit edildi.

25 Şubat 2021 Perşembe 19:49
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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün toplam 28,461 test yapıldı, 199 yeni vaka tespit edildi.

Açıklanan Covid-19 raporu doğrultusunda toplam vaka sayısı ise 33,909’a ulaştığı bildirildi.

Son Güncelleme: 25.02.2021 20:51
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