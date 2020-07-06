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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1259 test yapıldı, 1 yeni pozitif vakaya rastlandı.

06 Temmuz 2020 Pazartesi 17:42
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Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Güney Kıbrıs'ta  son 24 saatte 1259 test yapıldı, 1 yeni pozitif vakaya rastlandı.

Güneyde toplam vaka sayısı 1004 oldu.

Yeni tespit edilen vakanın Amerika’dan Almanya üzerinden Kıbrıs’a gelen Rum vatandaşı olduğu açıklandı.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısKoronavirüsCoronavirüs
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