Güney Kıbrıs'ta son rakamlar açıklandı

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 1259 test yapıldı, 1 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Güneyde toplam vaka sayısı 1004 oldu.
Yeni tespit edilen vakanın Amerika’dan Almanya üzerinden Kıbrıs’a gelen Rum vatandaşı olduğu açıklandı.
Kıbrıs’ın güneyinde son 24 saatte 1259 test yapıldı, 1 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 1259 test yapıldı, 1 yeni pozitif vakaya rastlandı.
Güneyde toplam vaka sayısı 1004 oldu.
Yeni tespit edilen vakanın Amerika’dan Almanya üzerinden Kıbrıs’a gelen Rum vatandaşı olduğu açıklandı.