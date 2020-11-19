Güney Kıbrıs'ta tarım bakının testi pozitif çıktı

Güney Kıbrıs'ta Rum tarım bakanının Covid – 19 testi pozitif çıktı.

Cyprus Mail’in haberine göre Rum Tarım Bakanı Costas Kadis, PCR testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Kadis’in, temaslı takibi sırasında Covid- 19 bulgusu taşıdığı ortaya çıktığı ve evinde izole olduğu bildirildi.

Öte yandan haberde Rum lider Nikos Anastasiadis’in iki yönetici personelinin de testlerinin pozitif çıktığı aktarıldı.

Anastasiadis’in tedbir için test olduğu ve herhangi bir bulaşın olmadığı belirtildi.