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Güney Kıbrıs'ta turizm Ağustos ayında da kayıp

Güney Kıbrıs’ta, yetkililerin dün ilk kez, turizmin büyük olasılıkla Ağustos ayında da “ölü” olacağını kabul ettikleri ifade edildi.

10 Temmuz 2020 Cuma 15:20
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Güney Kıbrıs'ta turizm Ağustos ayında da kayıp

Güney Kıbrıs’ta, yetkililerin dün ilk kez, turizmin büyük olasılıkla Ağustos ayında da “ölü” olacağını kabul ettikleri ifade edildi.

Alithia gazetesi “Sert İniş- Turizm Ağustos’ta da Ölü” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, İngiltere ve İsrail gibi temel pazarlar olmadan, durumların zor olduğunu yazdı.

Gazete, Güney Kıbrıs’ta yetkililerin dün ilk kez, turizmin büyük olasılıkla Ağustos ayında da “ölü” olacağını kabul ettiklerini ve bunun sebebinin ise, İngiltere ve İsrail gibi temel pazarların B kategorisine konması olduğunu kaydetti.

Habere göre, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios dün konu hakkında yaptığı açıklamada, İngiltere’ye atıfta bulunarak “Dürüst olmam gerekirse, son günlerde turizm acenteleriyle gerçekleştirilen telekonferansların akabinde, İngiltere B kategorisinde olduğu sürece, Kıbrıs’a seyahat etmekle ilgilenmediklerinin net olduğunu” belirtti.

Perdios “İngiltere ve İsrail gibi temel pazarlar oyunun dışında olduğu andan itibaren, durumların hem Temmuz, aynı zamanda büyük olasılıkla Ağustos için oldukça zor olduğunu” söyledi.

Perdios “İngilizlerin A kategorisine konulmamaları durumunda, Kıbrıs’a gelmelerinin beklenmediğini” de belirtti.

Otellerin yeniden açılması konusunda ise Perdios, şimdilik açılan otellerin sayısının az olduğunu ifade etti.

Mevcut durumun yüzünden Baf’ta faaliyet gösteren otel ve eğlence merkezlerinin sayısının da çok az olduğu ve Baf sakinlerinin bu duruma tepkili oldukları da ifade edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTurizm
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