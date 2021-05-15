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Güney Kıbrıs'ta Turizm Müsteşarlığı'ndan Seyahat Acentelerine Teşvik

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:39
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Güney Kıbrıs'ta Turizm Müsteşarlığı'ndan Seyahat Acentelerine Teşvik

Rum Turizm Müsteşarlığı’nın Güney Kıbrıs’a daha fazla turist çekebilmek için farklı düzeylerde çaba gösterdiği ve bu bağlamda, seyahat acentelerine teşvik vereceği bildirildi.

Alithia gazetesi, Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un, seyahat acentelerinin Güney Kıbrıs’a daha fazla turist getirebilmesine yönelik planlar için 8 milyon Euro’luk finansman ayırdığını ve 5 milyon Euro daha borçlanılacağını söylediğini yazdı.
Gazete, Perdios’un, adaya gelecek turistlerin konakladığı gece sayısı kadar, o turistleri getiren acenteye teşvik verileceğini ve bir acentenin en fazla 1,8 milyon Euro teşvik alabileceğine işaret ettiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısTurizm Müsteşarlığı
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