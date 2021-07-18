Güney Kıbrıs'ta Vakalar Artıyor!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saate 70 bin 809 test yapıldı 858 yeni vaka tespit edildi; 1 kişi hayatını kaybetti...
Güney Kıbrıs'ta son 24 saate 70 bin 809 test yapıldı 858 yeni Covid-19 vakası tespit edildi; 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Güney'de 858 yeni Covid-19 vakası tespit edildi
Güney Kıbrıs'ta son 24 saate 70 bin 809 test yapıldı 858 yeni vaka tespit edildi; 1 kişi hayatını kaybetti...
Güney Kıbrıs'ta son 24 saate 70 bin 809 test yapıldı 858 yeni Covid-19 vakası tespit edildi; 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.