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Güney Kıbrıs'ta Vakalar Artıyor!

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Güney'de 858 yeni Covid-19 vakası tespit edildi

18 Temmuz 2021 Pazar 20:58
73 Okunma
Güney Kıbrıs'ta Vakalar Artıyor!

Güney Kıbrıs'ta son 24 saate 70 bin 809 test yapıldı 858 yeni vaka tespit edildi; 1 kişi hayatını kaybetti...

Güney Kıbrıs'ta son 24 saate 70 bin 809 test yapıldı 858 yeni Covid-19 vakası tespit edildi; 1 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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