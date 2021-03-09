GÜNEY KIBRIS'TA VAKALARDA ARTIŞ YENİDEN BAŞLADI

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili genelge yayınladığını ve dün itibarıyla öğrencilerin, rapid testlerini yaptırıp, negatif sonuçlarını okula bildirmek suretiyle okullarına gittiklerini yazdı.

Gazete, uygulamanın ilk gününde yaklaşık 17 bin 500 orta eğitim öğrencisinden 300’ünün, test yaptırmadığı için okula gitmediğini ve uzaktan eğitimle derslerini takip ettiğini kaydetti.

Haberde, öğrencilerin çoğunun rapid test zorunluluğunu kabul ettiği kaydedildi.

VAKALARDA ARTIŞ YENİDEN BAŞLADI

Gazete, bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ta tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesiyle birlikte koronavirüs vakalarında artışın yeniden başladığını yazdı.

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın dün yaptığı açıklamaya göre, 24 saat içerisinde yapılan 37 bin 856 test kapsamında 352 yeni pozitif vaka saptandığını kaydeden gazete, toplam vaka sayısının 37 bin 230; ölüm sayısının da 233 olduğunu belirtti.

Haberde, hastanelerde tedavi gören pozitif vakalardan 25’inin durumunun kritik olduğu ifade edildi.

67 YAŞ ÜSTÜ AŞILANMAYA BAŞLIYOR

Gazetenin bir başka haberinde de, Güney Kıbrıs’ın aşı programı çerçevesinde dün itibarıyla 67 yaş üstü kişilerin aşılanmaya başladığı bildirildi.

Habere göre Güney Kıbrıs’ta 7 Mart’a kadar toplam 99 bin 275 aşılama yapıldı; bunlardan 70 bin 534’ünün ilk doz aşılama, 28 bin 741’inin de ikinci doz aşılama olduğu ifade edildi.