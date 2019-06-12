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Güney Kıbrıs'ta yangınlar için üçüncü helikopter kiralanıyor

Güney Kıbrıs’ta, yangınların söndürülmesine müdahale edilmesi için, Rum Yönetimi tarafından üçüncü bir helikopter kiralanacağı haber verildi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:44
Güney Kıbrıs'ta yangınlar için üçüncü helikopter kiralanıyor
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Güney Kıbrıs’ta, yangınların söndürülmesine müdahale edilmesi için, Rum Yönetimi tarafından üçüncü bir helikopter kiralanacağı haber verildi.
Rum İçişleri Bakanlığı’nda dün bir toplantı yapıldığını ve yetkili birimlerin yaz ayları için tam teşekküllü olması çabası içerisinde, Rum Yönetimi tarafından üçüncü bir yangın söndürme helikopteri kiralanacağını yazan Fileleftheros gazetesi, bunun maliyetinin 700 bin Euro’nun üzerinde olacağını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
GüneyHaberKıbrısHelikopterHaberkıbrıs
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Sakulli 2019-06-12 15:00:41

Biz dronu'la söndürürük helkofder gerekmez.

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