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Güney Kıbrıs'ta yangınlar konusundaki hazırlıklar masaya yatırıldı

05 Haziran 2019 Çarşamba 15:28
Güney Kıbrıs'ta yangınlar konusundaki hazırlıklar masaya yatırıldı
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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, ilgili tüm müdahil tarafların katılımıyla, dün gerçekleştirilen toplantıda, yangınlardaki hazırlık konularının masaya yatırıldığı belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, Orman Dairesi, İtfaiye Birimi, Sivil Savunma Teşkilatı, Meteoroloji Dairesi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), Avcılık Dairesi, polis ve yerel yönetimlerin katıldığı toplantıda çıkan yangınlarda koordinasyonun  sağlanması ve organize olunması gibi konuların ele alındığını yazdı.

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Toplantı kapsamında, Orman Dairesi, Meteoroloji Dairesi, İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı gibi birimlerin, Rum Tarım Bakanı başkanlığında, koordinasyonu sağlamak için haftada en az bir kere bir araya gelmesine karar verildiğini yazan gazete toplantıda ayrıca yangınların söndürülmesi için 2 bin kişinin yanı sıra Orman Dairesi’ne ait 2 uçak ile 9 helikopterin hazır olduğuna da dikkat çekildiğini belirtti. 
Habere göre söz konusu helikopterlerden 2’si Rum İtfaiye Birimi adına kiralanırken 3 tanesi RMMO’ya, geriye kalan 4 tanesi ise polise ait. 

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GüneyKıbrısHazırlıkMasaYangınHaber
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