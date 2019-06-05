Güney Kıbrıs'ta yangınlar konusundaki hazırlıklar masaya yatırıldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, ilgili tüm müdahil tarafların katılımıyla, dün gerçekleştirilen toplantıda, yangınlardaki hazırlık konularının masaya yatırıldığı belirtildi.
Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında, Orman Dairesi, İtfaiye Birimi, Sivil Savunma Teşkilatı, Meteoroloji Dairesi, Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO), Avcılık Dairesi, polis ve yerel yönetimlerin katıldığı toplantıda çıkan yangınlarda koordinasyonun sağlanması ve organize olunması gibi konuların ele alındığını yazdı.
Habere göre söz konusu helikopterlerden 2’si Rum İtfaiye Birimi adına kiralanırken 3 tanesi RMMO’ya, geriye kalan 4 tanesi ise polise ait.