Güney Kıbrıs'ta yasaklar 30 Nisan'a kadar uzatıldı

Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Rum hükümetinin aldığı yeni kararları düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Anastasiadis 30 Nisan’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağının devam edeceğini de duyurdu.

Alınan kararlar şu şekilde:

-30 Nisan’a kadar kısmi sokağa çıkma yasağı devam edecek.

-Yurt dışından gelmek isteyen Kıbrıslı Rumlar yavaş yavaş ülkeye getirilecek. İlk olarak ‘acil’ gelmesi gerekenlere öncelik verilecek.

-Önümüzdeki günlerde, sahada olup çalışan kişilere ortalama 20 bin civarında test yapılacak.

-İşçilere ve işleri duran işletmelere 12 Haziran’a kadar maddi destek devam edecek.