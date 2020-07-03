Güney Kıbrıs'ta yeni vaka görülmedi

Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1538 test yapıldığı ve herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Toplam vaka sayısının 999 olduğu Kıbrıs'ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 26.
Son Güncelleme: 03.07.2020 17:32
Güney Kıbrıs'ta bugün yapılan testler sonucunda herhangi bir pozitif koronavirüs vakasına rastlanmadığı açıklandı.
Kıbrıs'ın güneyinde bugün 1538 test yapıldığı ve herhangi bir vakaya rastlanmadığı açıklandı.
Toplam vaka sayısının 999 olduğu Kıbrıs'ın güneyinde toplam can kaybı sayısı ise 26.