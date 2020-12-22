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Güney Kıbrıs'ta yılbaşı için alınan tedbirler açıklandı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Kıbrıs'ın güneyinde yılbaşı için alınan tedbirleri açıkladı.

22 Aralık 2020 Salı 21:45
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Güney Kıbrıs'ta yılbaşı için alınan tedbirler açıklandı

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos İoannou, Rum Bakanlar Kurulu'nun bugünkü oturumundan sonra yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın epidemiyoloji durumunun “güvenli seviyede” ve salgına karşı uygulanan mevcut tedbirlerin gevşetilmesinin mümkün olmadığını ancak dolaşım saatleri ve kiliselerle ilgili bazı tedbirlerin rahatlatılacağını ifade etti.
 
Rum Bakan, mevcut tedbirlerin 10 Ocak tarihine kadar uygulamada olacağını; 24 Aralık tarihinde (Noel yortusu arife gecesi) dolaşım saatinin 23.00’e ve 31 Aralık tarihinde ise sabah saat 01.00’a kadar uzatılacağını ve evde çocuklar dahil 10 kişi bulunabileceğini söyledi.
 
Kiliselerde 25 Aralık (Christmas) ve 6 Ocak (Aya Epifani (Epifani: Tezahür ) Bayramın'da ayin yapılabilecek ancak protokoller uygulanarak ayinlere en fazla 75 kişi katılabilecek.
 
Rum Bakan, Koronavirüs vakalarının yüksek olmaya devam ettiğini; hızlı testlerinden pozitiflik oranında artış olduğunu ve hastanelerde tedavi görenlerin 110-130 arasında olmaya devam ettiğini ve entübe edilen hasta sayısının da yüksek olduğunu belirtti.
 
Rum Bakan, Koronavirüsten ölenlerin sayısının artmasını da endişe verici olarak niteledi.
 
Rum Sağlık Bakanı, hükümetin iki hafta önce daha sıkı önlemler almaya karar verdiğini ve adadaki epidemiyoloji durumunun iyileşmesi ve pandeminin başlangıcından bu yana en kötü durumda olan epidemiyolojik göstergeleri önemli ölçüde azaltmaya odaklandığını ifade etti.
 
Rum Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararlara değinen İoannou, 24 Aralık tarihinde serbest dolaşımın saat 23.00 ve yılbaşı gecesinde sabah saat 01.00’e kadar uzatılacağını söyledi.
 
Tüm Avrupa’nın azami alarm seviyesine geçtiğini ifade eden Rum Bakan, Güney Kıbrıs’taki durumun ciddi olduğunu ancak kontrol altında bulunduğunu söyledi.
 
Rum Bakan, “Bu çetin ve aylarca süren maceradan zaferle çıkmanın tek yolu ve güvende olana kadar tetikte kalmaktır” dedi.

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