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Güney Kıbrıs'taki koronavirüs şüpheli Çinli hastanın sağlık durumu açıklandı

Karantinadaki hastanın dün ateşi düştüğü ve genel sağlık durumu iyi olduğu için koronavirüs taşıdığı tescili uzak ihtimal görülüyor

02 Şubat 2020 Pazar 15:11
Güney Kıbrıs'taki koronavirüs şüpheli Çinli hastanın sağlık durumu açıklandı

Güney Kıbrıs’ta cuma günü, ilk koronavirüs şüphelisi olduğu bildirilen ve Lefkoşa Genel Hastanesi’nde karantinaya alınan Çinli hastanın sağlık durumunun iyi olduğu ancak nihai tetkik sonuçlarının bugün akşamüzeri netleşeceği haber verildi.

Alithia’nın “Çinli’den İyi Haber… Dün Hastanın Ateşi Düşmüş ve Sağlık Durumu İyiydi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, koronavirüs taşıdığı şüphesiyle karantinaya alınan Çinli gencin ateşinin düştüğünü, sağlık durumunun iyi olduğunu yazdı.

Habere göre Çinli genci tedavi eden doktorlar, tetkik sonuçlarının bugün akşamüzeri netleşecek olmasına karşın hastanın dünkü durumu nedeniyle, hastalığının koronavirüs olarak teyit edilmesi olasılığını çok düşük görüyor.

Karantina altındaki Çinli kişiyle birlikte Güney’de bulunan yakın akrabasının da dün kontrolden geçirildiğini ancak hiçbir semptoma rastlanmadığı için karantinaya alınmadığını belirten gazete, Çinliler ile aynı uçakta bulunan yolcuların ise sadece isim ve adreslerinin alındığını, sağlık kontrolünden geçirilmediğini belirtti.

Haravgi ise Rum yetkililerin koronavirüs görülmesi ihtimaline hazırlıksız yakalandığını, Çinli şüpheli ile ilgilenen görevlilerin, olası Ebola vakalarını araştırdıkları dönemden kalma kıyafetleri kullandığını yazdı.

Son Güncelleme: 02.02.2020 15:33
Anahtar Kelimeler:
ÇinliHastaDurumuHaberKıbrısGüney
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