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Güney Kıbrıs'taki öğrenciler KKTC'den ev kiralıyor

Güney Kıbrıs’taki yüksek kira ücretleri nedeniyle öğrencilerin, KKTC'de oda veya ev kiraladığı belirtildi.

09 Eylül 2022 Cuma 11:39
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Güney Kıbrıs'taki öğrenciler KKTC'den ev kiralıyor


Politis gazetesi Güney Kıbrıs’taki öğrencilerin, Lefkoşa’nın güneyinde öğrenim görmek için KKTC’den ev kiraladıklarını yazdı.

Gazete öğrencilerin sadece yüksek kira ücretlerinden değil ev sahiplerinin, eski ve uygun olmayan evleri kendilerine kiralamak istemesi gibi olaylardan şikayet ettiklerini belirtti.

Gazete bazı öğrencilerle yaptığı konuyla alakalı röportajlara da yer verdi.

Habere göre öğrenciler yüksek ev kiralarının yanı sıra ev sahiplerinin harabe evler için kendilerini kandırmaya çalıştığından bahsettiler.

Öğrenciler ayrıca kira ücretlerinin, dayanılacak noktada olmadığından da söz ettiler.

Gazete bu konunun geçtiğimiz gün Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nde masaya yatırıldığını yazdı.

Habere göre, Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milonas’ın birçok öğrencinin ekonomik nedenlerden dolayı KKTC’de ev kiralamak zorunda kaldığını söyledi.

Milonas, bu konudaki rakamların kendilerine verilmediğini ancak yeteri kadar olduğundan söz etti.

AKEL Milletvekili Hristos Hristofyas, öğrencilerin barınma sorunlarının çözümlenmesi için tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısEv Kirasıöğrenci
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