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Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye elektrik verilmesi konusu...

Rum Elektrik İdaresi AİK’in, KKTC makamlarının talebi üzerine, geçen pazartesi akşamından bu yana Kuzey Kıbrıs’a, mali bir uzlaşma karşılığında, 50 megavat civarında elektrik enerjisi vermeye başladığı ifade edildi.

06 Temmuz 2022 Çarşamba 13:49
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Güney Kıbrıs'tan KKTC'ye elektrik verilmesi konusu...
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Alithia gazetesinde yer alan habere göre, Güney Kıbrıs’taki “elektrik iletim sistemi operatörü” konu hakkında gazeteye yaptığı açıklamada, maliyet hesaplama yönteminin güncel yakıt fiyatları gibi bazı parametreler revize edilerek belirlendiğini ifade ederken, AİK’e ödeme yapılması yöntemine, Kıbrıs Türk toplumunun temsilcisiyle yapılacak istişarenin ardından karar verileceğini belirtti.

Bunun farklı bir uygulama olduğunu, çünkü önceden iki toplum arasındaki Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) çerçevesinde enerji mahsuplaşması uygulandığını ifade eden gazete, Kuzey Kıbrıs tarafından Rum tarafından elektrik alınması için her başvuru yapıldığında, daha sonraki aşamada bunun iade edildiğini anımsattı.

Gazete, geçtiğimiz gün Kuzey Kıbrıs tarafından yaklaşık iki kat elektrik alınması talebinde bulunulduğunu, ancak Güney Kıbrıs’taki ihtiyacın da yüksek olması nedeniyle bunun yarısının karşılandığını ekledi.

-Rum Sağlık Bakanından Kuzey’deki hastalar konusunda açıklama

Öte yandan Rum Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas ise gazeteye yaptığı açıklamada, “iki toplumlu grup” aracılığıyla kendilerine düne kadar, Kuzey Kıbrıs’taki hastalara sağlık hizmeti sağlanması konusunda herhangi bir talep iletilmediğini söyledi.

Rum Yönetimi tarafından konuyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmadığı, bununla birlikte ihtiyaç olması halinde, Rum kesiminin talebe hızlı bir şekilde yanıt vermeye hazır olduğunun ifade edildiği kaydedildi.

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