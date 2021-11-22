Güney Kıbrıs'tan yeni navtex!

Haravgi gazetesi, teyit sondajının, Covid-19 pandemisinden ötürü yaşanan gecikmelerin ardından sözde Rum MEB’indeki araştırma faaliyetlerinin yeniden başlamasına işaret ettiğini yazdı. Gazete, denizcilere yapılan uyarıyla birlikte, 33-37N 031-22E, 33-37N 032-11E, 33-17N 032-1E ve 33-17N 031-22E koordinatlarıyla belirlenen bölgenin, 19 Kasım-22 Ocak tarihleri arasında ön hazırlık çalışmaları ve sondaj faaliyetleri yapılması amacıyla bağlandığını duyurdu.

Gazete, Rum Enerji Bakanı Nataşa Pilidu’nun geçen hafta yaptığı açıklamada, tüm sürecin 2-3 ay süreceğini, araştırma sondajının sonuçlarının da 2022 yılının Şubat ile Mart ayında çıkmasının beklendiğini dile getirdiğini anımsattı.

Alithia gazetesi ise haberinde, bahse konu konsorsiyum tarafından 2019 yılında “Glafkos” yatağında yapılan araştırma sondajının, 5-8 trilyon ayak küp doğal gaz içerdiği tahmin edilen bir doğal gaz yatağı bulunmasına yol açtığını anımsattı.