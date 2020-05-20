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Güney Kıbrıs'te okul zilleri yarın çalacak

Kıbrıs'ın güneyinde öğrenciler yarın ders başı yapacak

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:23
1061 Okunma
Güney Kıbrıs'te okul zilleri yarın çalacak

Kıbrıs'ın güneyinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarın ders başı yapacağı açıklandı. 

Öğrencilerin yaklaşık 3 ayın ardından okullara döneceği belirtildi. 

Kıbrıs Postası 

Son Güncelleme: 20.05.2020 19:26
Anahtar Kelimeler:
OkulKoronavirüsGüney Kıbrıs
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Magusanin gargasi 2020-05-20 19:29:32

KUZEYDE OKULLAR KAPALI. ONLINE EGITIM DAHA IYI. EVDE KAL KILO AL..

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