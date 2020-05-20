Güney Kıbrıs'te okul zilleri yarın çalacak

Kıbrıs'ın güneyinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarın ders başı yapacağı açıklandı.
Öğrencilerin yaklaşık 3 ayın ardından okullara döneceği belirtildi.
Kıbrıs Postası
Son Güncelleme: 20.05.2020 19:26
Kıbrıs'ın güneyinde öğrenciler yarın ders başı yapacak
Kıbrıs'ın güneyinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin yarın ders başı yapacağı açıklandı.
Öğrencilerin yaklaşık 3 ayın ardından okullara döneceği belirtildi.
Kıbrıs Postası
KUZEYDE OKULLAR KAPALI. ONLINE EGITIM DAHA IYI. EVDE KAL KILO AL..