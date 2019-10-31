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Güney Kıbrıs tecavüz olayı ile sarsıldı

Limasol’da sakin 23 yaşındaki bir kişinin, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandığı bildirildi.

31 Ekim 2019 Perşembe 16:26
Güney Kıbrıs tecavüz olayı ile sarsıldı

Limasol’da sakin 23 yaşındaki bir kişinin, 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz ettiği için tutuklandığı bildirildi.

Haberde, 14 yaşındaki kız çocuğunun polise ihbarda bulunduğu ve söz konusu şahsın, polis tarafından tutuklanmasının ardından, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılarak, aleyhinde 6 günlük tutukluluk emri verildiği belirtildi.

Gazete, bir diğer tecavüz olayının da geçen hafta Baf’ta yaşandığını; 20 yaşındaki bir şahsın reşit olmayan bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini ve Baf Kaza Mahkemesi’nin, şahsın Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına hükmettiğini yazdı.

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GüneyKıbrısFuhuşHaberGündem
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