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Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı'ndan açıklama

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Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı Savvas Perdios, önümüzdeki haftaların turizm için çok zor olacağını belirterek şu an ülkenin Avrupa’da tek kırmızı ülke olmasının Güney Kıbrıs için reklam olmadığını vurguladı.

13 Temmuz 2021 Salı 09:17
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Güney Kıbrıs Turizm Müsteşarı'ndan açıklama

Koronavirüs salgını nedeniyle turizm alanındaki duruma da değinen Perdios, “şu an özellikle Alman pazarı için durum oldukça zorlaşıyor çünkü Kıbrıs şu an ΕCDC tarafından tehlikeli ülke olarak koyu kırmızı listeye içerildi. Bu da aşılanmamış kişilerin Almanya’ya geri dönüşlerinde karantinaya girmeleri anlamına geliyor. Olumlu olan da aşılı olan kişilerin karantinaya girmeleri gerekmediği için bize bir umut ve beklenti penceresi açıyor.” “Portekiz ve İspanya gibi ülkelerin de yavaş yavaş kırmızı listeye girdiklerini görüyoruz ama biz koyu kırmızı listeye giren tek ülkeyiz ve bunun da Alman pazarından ve diğer ülkelerden gelecek turistleri etkilemesini bekliyoruz” dedi.

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