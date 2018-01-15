Güney Kıbrıs-Ürdün ve Yunanistan memorandum imzalayacak

Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın Mısır ve İsrail ile yaptığı siyasi ve enerji ittifakına yarın Ürdün’le yapılacak zirve ile bir yenisinin daha ekleneceği, Ürdün Kralı Abdullah ve Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın yarın zirve için Rum tarafına geleceği haber verildi.

Ürdün Krallığı’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Mohamed El Fayez, yarınki üçlü zirve vesilesiyle Rum Haber Ajansı’na verdiği söyleşide, “zirvenin, bölgedeki işbirliği için bir model olabileceğini” söyledi.

Politis’in haberine göre El Fayez, “Amman’ın yarım yüzyıldan fazla süredir Güney Kıbrıs ve Yunanistan ile iyi ilişkiler içerisinde olduğunu” belirtti; Güney’e yarın gelecek Ürdün Kralı Abdullah’a, aralarında Başbakan Hani Muki ve çok sayıda kabine üyesinin eşlik edeceğini söyledi.

El Fayez, zirve çerçevesinde Ürdün ile Güney Kıbrıs’ın eğitim, sağlık, tarım ve enerji alanlarında toplam 4 işbirliği anlaşmasına; Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Ürdün arasında da denizcilik ve kültürel miras da dahil olmak üzere üç karşılıklı anlayış memorandumuna imza atılacağını açıkladı.

İmzalanacak anlaşmalarla ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ve üç ülkenin şu anda teknik detaylar üzerinde durduğunu anlatan El Fayez, “her şey yolunda giderse Salı günü yetkili Ürdünlü bakanlar ile muadilleri arasında imzalanacaklar. Başka anlaşmalar da olacak. Amman Kıbrıs ve Yunanistan’la kapsamlı ikili ve üçlü işbirliği istiyor” dedi.

Üç ülke arasındaki siyasi ilişkilerin mükemmel olduğunu belirten ve ekonomiyi öncelikli gören Ürdün Büyükelçisi, “ilişkilerin halkların ve liderlerin beklentilerine layık olabilmesi için ekonominin bütün alanlarında işbirliği geliştirilmeli. Bu alana odaklanma sebebimiz budur. Ekonomik bağlar istikrar ve işbirliğinin ileri götürülmesi için en iyi yoldur” diye konuştu.

Alithia haberi, “Ürdün İle De Üçlü İttifak… Başkan Anastasiadis Yarın Ürdün Kralı Abdullah ve Aleksis Çipras’ı Kabul Ederek, Mısır ve İsrail İle Yapılanlardan Sonra Yeni Bir Siyasi ve Enerji İttifakına Damga Vuruyor” başlık ve spotuyla aktardı.

Gazeteye göre Rum Sözcü Nikos Hristodulidis, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yarın çok önemli görüşmeler yapılacağını ve enerji, denizcilik, eğitim ve sağlık alanlarında önemli anlaşmalara imza atılacağını açıkladı.

Gazete, denizcilik konusunda bir anlaşmaya imza atacak olan üç katılımcı ülkenin, işbirlikleri çerçevesinde bundan sonra atacakları adımlarla ilgili ortak bir beyan imzalayacağını belirtti.

Enerji alanında üç ülke dışişleri bakanlarının yenilenebilir enerji kaynakları ve doğal gaz alanında görüşme yapacağını kaydeden gazeteye göre, bugün İsrail’den doğal gaz satın alan Ürdün, Rum Yönetimine, Kıbrıs etrafında enerji kaynakları keşfedilmesi halinde Güney Kıbrıs’tan doğal gaz satın almakla ilgileneceğini iletti.