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Güney Kıbrıs ve 4 ülke, BM’ye başvurdu

Türkiye'nin uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile imzaladığı anlaşmanın kabul edilmemesi için Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in BM’ye başvurduğu ortaya çıktı.

14 Temmuz 2020 Salı 13:09
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Güney Kıbrıs ve 4 ülke, BM’ye başvurdu

Türkiye ile Libya arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılması Mutabakatı Muhtırası" ve "Askeri İşbirliği Mutabakatı Muhtırası" başlıklı iki anlaşmasının yankıları sürüyor.

Mısır haber sitesi MENA'nın BM kaynaklarından aldığı bilgilere göre; Beş ülkenin BM Sekreterliğine sözlü bildirimlerde bulunarak Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşmanın Birleşmiş Milletler'de kabul edilmemesini talep ettiği belirtildi.

Uluslararası meşruiyete sahip Libya hükümeti ile imzalanan anlaşmanın "yasadışı" olduğunu ileri süren 5 ülkenin Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn'in olduğu ifade edildi.

Son Güncelleme: 14.07.2020 13:13
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGüney Kıbrıs
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