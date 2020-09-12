Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Kendi evi gibi kullandı
Kendi evi gibi kullandı
Polise gelen ihbar yakalattı
Polise gelen ihbar yakalattı
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
16 yaşındaki kıza tecavüz etti
3 gün tutuklu kalacak
3 gün tutuklu kalacak
Hırsız cezaevini boyladı
Hırsız cezaevini boyladı

Güney Kıbrıs ve ABD’den ortak deniz tatbikatı

ABD donanması özel kuvvetleri ait iki sürat teknesi ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikata katılmak amacıyla Güney Kıbrıs’ta olacak.

12 Eylül 2020 Cumartesi 13:48
646 Okunma
Güney Kıbrıs ve ABD’den ortak deniz tatbikatı

ABD donanması özel kuvvetlerine ait iki sürat teknesinin, Rum Milli Muhafız Ordusu ile yapılacak ortak tatbikatlara katılmak amacıyla bugünden, 20 Eylül tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta olacağı belirtildi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Savunma Bakanlığı konu hakkında yaptığı açıklamada, ABD donanması özel kuvvetlerine ait iki adet sürat teknesinin RMMO ile yapılacak olan ortak tatbikatlarda yer almak amacıyla bugünden, 20 Eylül tarihine kadar Güney Kıbrıs’ta bulunacağını ifade etti.

Rum Savunma Bakanlığı açıklamasında, tatbikatların, Güney Kıbrıs ile ABD arasındaki ikili ilişkilere dayandığını, aynı zamanda lojistik ve seyir konularındaki işbirliğiyle ilgili olduğunu belirtti.

Anahtar Kelimeler:
ABDGüney KıbrısTatbikat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneyde vakaların yüzde 40'ı asemptomatik
Güneyde vakaların yüzde 40'ı asemptomatik
Mahkemeyi bekleyen sanık pencereden atladı
Mahkemeyi bekleyen sanık pencereden atladı
Güney Kıbrıs'ta onlarca kişiye covid-19 bulaştıran kadına ceza
Güney Kıbrıs'ta onlarca kişiye covid-19 bulaştıran kadına ceza
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim