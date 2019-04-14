Güney Kıbrıs ve Fransa, güvenlik anlaşmasına çok yakın

Güney Kıbrıs ve Fransa’nın, güvenlik konularında anlaşmaya varmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Güvenlik Konusunda Anlaşma-Fransa ve Kıbrıs Çerçevenin Sağlanmasına Yakın.. Odakta, Mari’deki Deniz Üssü” başlıklı haberinde, Güney Kıbrıs ve Fransa’nın güvenlik konularında anlaşmaya varmaya çok yakın olduğunu, görüşmelerin hızlı adımlarla ilerlediğini ve kısa zamanda açıklama yapılmasının beklendiğini yazdı.

Görüşmelerin odağında, Güney Kıbrıs tarafından önerilen enerji güvenliği konusunun bulunduğunu da yazan gazete, operasyonel ilginin ise Mari’deki deniz üssündeki limanın değerlendirilmesi olduğunu belirtti.

Gazete, elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, Fransız “Charles de Gaulle” savaş gemisini ziyaret etmek için geçtiğimiz günlerde, Güney Kıbrıs’ta bulunan Fransa Savunma Bakanlığı Müsteşarının, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile bir araya geldiğini yazdı.

Görüşmenin, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in ABD’den döndüğü, Fransız Müsteşarın ise adadan ayrıldığı gün 5 Nisan’da Larnaka Havalimanı’nda gerçekleştirildiğini belirten gazete, Fransız uzmanlardan oluşan bir grubun, deniz üssünün kurulması için Mari’de yerinde incelemelerde bulunduğunu anımsattı.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ın, Fransa ile olan işbirliğine yatırım yaptığını belirterek, Ocak 2018’de, Türk Deniz Kuvvetleri’nin, İtalyan ENI şirketi sondaj gemisinin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölge içerisindeki 3’üncü parsele girmesini “engellemesi” üzerine Fransa’nın bölgeye fırkateyn gönderdiğini hatırlattı.

Gazete, aynı haberinde, Güney Kıbrıs’ın Amerikalılarla olan görüşmelerinin, başka deniz parsellerine de yayılması beklenen Exxon Mobil şirketinin faaliyetleri nedeniyle, enerji güvenliği konularına odaklanacağını yazdı.