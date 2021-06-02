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Güney Kıbrıs ve Hollanda Arasında Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması

Güney Kıbrıs ile Hollanda arasında çifte vergilendirmeden kaçınılması amacıyla dün bir anlaşma imzalandığı belirtildi. 

02 Haziran 2021 Çarşamba 11:28
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Güney Kıbrıs ve Hollanda Arasında Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşması

Alithia gazetesi Güney Kıbrıs ve Hollanda arasındaki ticari ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi, ayrıca vergi yönetiminin garanti altına alınması amacıyla dün Güney Lefkoşa’da, Çifte Vergilendirmeden Kaçınılması anlaşılmasının imzalandığını yazdı.
Habere göre anlaşmayı, Güney Kıbrıs adına Maliye Bakanı Konstantinos Petridis, Hollanda adına ise Kıbrıs’taki Büyükelçi Elke Merks-Schaapveld imzaladı.
Rum Maliye Bakanı Petridis, Hollanda’nın, Güney Kıbrıs’ın böyle bir anlaşmayı  imzalamadığı tek ülke olduğuna dikkati çekerek, imzadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 
Hollanda Büyükelçisi Merks-Schaapveld ise açıklamasında iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerden söz ederken anlaşmayı önemli bir adım olarak nitelendirdi. 

Son Güncelleme: 02.06.2021 16:46
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