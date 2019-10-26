Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Google artık onları daha iyi anlayacak!
Google artık onları daha iyi...
Prostat kanserine Türk freni
Prostat kanserine Türk freni
Çin'den uçan daire helikopteri
Çin'den uçan daire helikopteri
Satürn en çok uydusu olan gezegen oldu
En çok uydusu olan gezegen
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi
Dışarıdaki yemekte zararlı kimyasal tehlikesi

Güney Kıbrıs ve İsrail’den ortak turizm paketi

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:18
Güney Kıbrıs ve İsrail’den ortak turizm paketi

Güney Kıbrıs ve İsrail’in, ABD, Rusya ve Almanya’da ortak turizm paketlerin, 2020 yılından itibaren ileriye götürülmesi konusunda anlaşmaya vardığı belirtildi. 

Alithia gazetesi, Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki bu mutabakata, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios ve İsrail Turizm Bakanlığı Genel Müdürü Ami Halevi başkanlıklarındaki iki ülke heyetleri arasındaki görüşmede varıldığını yazdı.

Gazete, Rum Turizm Müsteşarlığı tarafından yapılan açıklamaya dayanarak, tarafların; yeni yılla birlikte başlaması planlanan ortak turizm paketlerinin başarılı bir şekilde ileriye götürülmesi amacıyla yapılması gereken faaliyetler üzerinde anlaşmaya vardığını yazdı.

Gazete, ortak turizm paketleri için ilk aşamada, ABD, Rusya ve Almanya’nın seçildiğini, ardından ise bunu başka ülkelerin izleyeceğini belirtti. 

Habere göre iki taraf ayrıca turizm alanındaki işbirliğini de yoğunlaştırma kararı aldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Güney KıbrısİsrailOrtak Turizm PaketiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sinirlioğlu’nun BM’ye Mektubu Rum Basınında
Sinirlioğlu’nun BM’ye Mektubu Rum Basınında
Alacak-verecek kavgasında biri ağır 3 yaralı
Alacak-verecek kavgasında biri ağır 3 yaralı
Güney Kıbrıs, 2018 yılında üçüncü ülke vatandaşlarına 20 bin 990 ikamet izni verdi
Güney Kıbrıs, 2018 yılında üçüncü ülke vatandaşlarına 20 bin 990 ikamet izni verdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim