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Güney Kıbrıs ve Ürdün arasında askeri alanda işbirliği

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, Ürdün’le imzalanan İkili Askeri İşbirliği Programı çerçevesinde ortak tatbikat ve eğitim uygulamalarına geçileceğini açıkladı.

02 Aralık 2017 Cumartesi 15:11
Güney Kıbrıs ve Ürdün arasında askeri alanda işbirliği
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Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’in dün Ürdün Silahlı Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Mahmoud A. Fraihat’la görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, iki ülkenin ortak tatbikat ve eğitim gerçekleştireceğini duyurduğunu yazdı.

Habere göre, Fokaidis, Ürdün Silahlı Kuvvetleri Komutanı’nın Güney Kıbrıs’ı ilk kez ziyaret ettiğini, bu olayın da iki ülke arasındaki ilişkilerin ne kadar ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu belirtirken, AB’nin Ürdün’ü daha etkin bir şekilde desteklemesi gerektiğini ifade etti.

Fokaidis ayrıca bölgede barışın, işbirliğinin, istikrarın ve güvenliğin sağlanmasının Ürdün’le ortak hedefleri olduğunu vurguladı.

Korgeneral Fraihat ise açıklamasında, ülkesinin Güney Kıbrıs’ı, aynı stratejik sorunları yaşadıkları bir dost olarak gördüklerini belirtti.

Bölgenin nüfusunun ve nadide kültürel mirasının korunması için yakın diplomatik ilişkiler geliştirilmesi gerektiğini ifade eden Fraihat, bu sebepten ötürü Ürdün ve Güney Kıbrıs arasındaki yakın savunma ilişkisine büyük önem verdiklerini vurguladı.

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