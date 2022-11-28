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Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi kuş gribiyle ilgili alarmda

Güney Kıbrıs Veteriner Dairesinde, geçtiğimiz günlerde “Mağusa Bölgesi’nde” su kuşları yetiştirilen iki çiftlikte kuş gribi tespit edildiğinin açıklanmasının ardından alarma geçildiği haber verildi.

28 Kasım 2022 Pazartesi 11:10
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Güney Kıbrıs Veteriner Dairesi kuş gribiyle ilgili alarmda



Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, konuyla ilgili açıklamada bulunan Dr. Petros Karayannis, kuş gribi virüsünün yabani kuşlar tarafından bir ülkeden diğerine taşındığını söyledi.

Kuş gribinin insana bulaşmasının oldukça zor olduğunu ve virüsün bir kişiye bulaşması halinde, bunu başka bir kişiye bulaştırmasının çok zor olduğunu dile getiren Karayannis, kuş gribinin insanlarda gripten çok daha ciddi problemlere yol açabileceğini ifade etti.

Açıklamasında korona virüsle ilgili soruları da yanıtlayan Karayannis, son günlerde Rum kesiminde kaydedilen vaka artışı yüzünden endişelenmeye gerek olmadığını sözlerine ekledi.

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