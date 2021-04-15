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GÜNEY KIBRIS: VİRÜSTEKİ ARTIŞ SAĞLIK SİSTEMİNİ ZORLUYOR

Yeni tip koronavirüs vaka ve hastalarındaki artış devam ederken Rum devlet ve özel hastaneleri arasında bir koordinasyonsuzluk bulunduğu, hastaların hastane hastane dolaşmak zorunda kaldığı haber verildi.

15 Nisan 2021 Perşembe 15:40
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GÜNEY KIBRIS: VİRÜSTEKİ ARTIŞ SAĞLIK SİSTEMİNİ ZORLUYOR

Fileleftheros “Hastaların Canları Burunlarında” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Salı  gecesi koronavirüslü bir hastanın özel bir hastaneden başka bir özel hastaneye, oradan da devlet hastanesine sevk edildiğini, entübe edilmesi gereken başka bir hastanın ise özel hastaneden Limasol devlet hastanesine, oradan da Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir hastaneye sevk edildiğini ancak yoğun bakım servisinde yer olmaması nedeniyle koğuşa yatırıldığını yazdı.

Gazeteye göre Rum Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) en büyük sorunun patoloji klinikleri ve yoğun bakım servislerinde yaşandığını kaydederek, koronavirüs hastalarının devlet hastaneleri tarafından devralındığı ilk günlerden beridir geriye kalan hastaların ve koronavirüs bulaşmamış yoğun bakım hastalarının özel hastaneler tarafından devralınmasını istediklerini açıkladı.

Doktor ve hemşire sendikaları ise devlet hastanelerinin yoğun bakım servislerinde koronavirüs hastaları yanında koronavirüs bulaşmamış ancak yoğun bakım tedavisi görmesi gereken hastalar da bulunduğuna işaret ederek, Rum Sağlık Bakanlığı’ndan pandeminin merkezî olarak yönetilmesini, bakanlığın ve bağlı kuruluşlarının da müdahil olmasını istiyor.

Özel hastaneler, Genel Sağlık Sistemi’ne (YESİ) dahil olmuş kliniklerinin sadece ortopedi hastalarına hizmet verdiğini,  bütün kliniklerini sisteme dahil etseler bile devletten patoloji hastalarına hizmet verecek kadar patologları bulunmadığını kaydederek, Sistem’e özel doktor olarak kayıtlı olan patologlara, hasta listelerinde yer alan hak sahipleri haricinde yatılı hastalara da hizmet verme hakkı tanınmasını istiyor.

Sağlık Sigortası Örgütü ise Genel Sağlık Sistemi kapsamında patoloji uzmanı doktorların yatılı hastaların tedavisinde devreye sokulmasını sağlamak talebinde.

Yine Fileleftheros, Rum Sağlık Bakanlığı’nın ilkokul, ana okul ve kreşleri paskalya tatilinden önce alelacele kapatma senaryosunu ilerletmekte olduğunu, Sağlık Bakanı’nın kapatma ile ilgili mektubu dün –bu sabah cevap verilmesi istemiyle- Epidemiyolog Dorotheia Pana aracılığıyla epidemiyoloji grubu ve Eğitim Bakanlığı’na gönderdiğini yazdı.

Gazete Eğitim Bakanlığının okulların paskalya tatilinden sonra kapanmasını tercih ettiğini ancak hemen karar verilmesi yönünde yoğun baskı altında bulunduğunu kaydetti, özetle şunları yazdı:

“Bu arada küçük çocuklar, uygulanması zorunlu önlemlere uymakta, örneğin maske kullanmakta ve hızlı test uygulaması konusunda zorluk çekiyor. Bu nedenle paskalya vesilesi ile ülke genelinde okulların, en azından ilkokulların işleyişinin derhal geçici olarak durdurulması isteniyor.”

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