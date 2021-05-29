Güney Kıbrıs Yarınki Seçime Hazırlanıyor

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta yarın gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını, 557 bin 589 seçmenin 658 aday arasından 56 milletvekilini seçmek için yarın sabah 7’den itibaren sandık başına gideceklerini yazdı.

Habere göre, seçime ilişkin dün bir basın toplantısı gerçekleştiren Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Kostas Konstantinu, 557 bin 589 seçmenin yarın sabah saat 7 itibarıyla oy vermeye başlayacaklarını açıkladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin ilk bilgilerin akşamüzeri 19:00 sularında, kesin sonuçların ise 23:00 sularında belli olmasının beklendiğini ifade eden Konstantinu, toplam bin 176 sandıktan 10 tanesinin ise yurt dışında kurulacağını belirtti.

Oy verme işlemi sırasında Korona virüs önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağını ve maske takmayanların oy kullanamayacaklarını vurgulayan Konstantinu, Korona virüs pozitif olan ve oy vermek istediklerini dile getiren 91 kişi için seyyar sandıkların kullanılacağını aktardı.

Konstantinu, sayıları 712’yi bulan Kıbrıslı Türk seçmenlerin ise, seçmen kütüğünde belirtilen adreslerine göre belirlenen sandıklarda, diğer Kıbrıslı Rumlarla birlikte oy kullanacaklarını hatırlatarak, 2 bin 100’ü polis olmak üzere seçimlerde toplamda 7 bin 800 kişinin görev alacağını vurguladı.

VEFAT EDEN BİR KİŞİ İLK KEZ OY PUSULASINDA

Konstantinu ayrıca, Ekologlar Hareketi’nden milletvekili adayı olan ancak ani bir şekilde hayatını kaybeden Kiriakos Kurris’in isminin, oy pusulasında yer almaya devam edeceğini, bu durumun ilk kez yaşandığını da belirtti.