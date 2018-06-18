Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93338
ALTIN
194.464
DOLAR
4.7168
STERLİN
6.2463
EURO
5.4724
7 adımda horlamayı durdurun
7 adımda horlamayı durdurun
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Karanlıkta uyumak zihni temizliyor
Masa başında çalışan milyonlarca kişi için kötü haber!
Masa başı çalışanlara kötü haber!
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
banner34

Güney Kıbrıs yerine Türkiye'yi tercih ettiler

Rus turistlerin, Güney Kıbrıs yerine Türkiye’yi tercih ettikleri bildirildi...

18 Haziran 2018 Pazartesi 11:05
Güney Kıbrıs yerine Türkiye'yi tercih ettiler

Rus turistlerin, Güney Kıbrıs yerine Türkiye’yi tercih ettikleri bildirildi.

banner39
Politis gazetesi, “Türkiye Rusları Bizden Çalıyor” başlığıyla aktardığı haberinde, Kuzey Afrika ve özellikle de Türkiye piyasalarında yaşanan “açılmanın”, bu bölgeleri Rusya turizm piyasası için cazip bir hedef haline getirdiğini kaydederek, Güney Kıbrıs’ta özellikle “Mağusa Bölgesi”ne gelen Rus turist sayısında azalma meydana geldiğini yazdı.

Gazete, turist sayısındaki azalma oranının geçtiğimiz yıllara göre yüzde 5 ile 15 arasında olduğunu ve kesin rakamların, turizm sezonu kapandığında açıklanabileceğini kaydetti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Son haftalarda 4 motosikletli hayatını kaybetti
Son haftalarda 4 motosikletli hayatını kaybetti
Noratlas uçağı anıt olmak üzere Yunan Askeri Mezarlığı’na getiriliyor
Noratlas uçağı anıt olmak üzere Yunan Askeri Mezarlığı’na getiriliyor
Kıbrıs Rallisi’nde kaza
Kıbrıs Rallisi’nde kaza

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim