Güney Kıbrıs -Yunanistan - Lübnan arasında üçlü görüşme

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan arasında 2018 yılı başlarında üçlü görüşme gerçekleştirileceği bildirildi.



Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Lübnan Savunma Bakanı Yakup Riyad Sarraf’ın dün Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’le görüştüğünü yazdı.



Haberde, Fokaidis ile Sarraf’ın Doğu Akdeniz’deki güvenlik durumu ve bölgedeki genel gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulundukları da belirtildi.



Bakanların özellikle Beyrut’ta Arama Kurtarma Merkezi yaratılmasıyla, iki ülkenin deniz güvenliği alanında işbirliğini derinleştirme konusunda görüş birliğine vardığını kaydeden gazete, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ile istişarenin ardından 2018 yılı başlarında Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan arasında üçlü görüşme yapılmasına karar verildiğini aktardı.



Gazete, haberinin devamında, Ürdün Genelkurmay Başkanı Mahmud Ferihat’ın da Güney Kıbrıs’ta bulunduğunu yazdı.



Ferihat’ın bu sabah Fokaidis ile görüşeceğini yazan gazete, bu çerçevede Güney Kıbrıs ile Ürdün arasında ikili işbirliği programına imza atılacağını aktardı.

