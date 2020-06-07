Güney Kıbrıs -Yunanistan MEB sınırlandırma anlaşması gündemde

Rum Yönetimi’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki hareketlerini dikkatle takip ettiği ve Yunanistan ile Münhasır Ekonomik Bölge sınırlandırma anlaşması imzalamaya hazır olduğu haber verildi.

Haftalık Kathimerini “Yunanistan’la MEB Anlaşması Hazır… Atina, İtalya ve Mısır İle MEB Anlaşmasını Tamamlamaya Çalışıyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Yunan diplomasisinin, bölge devletleriyle MEB sınırlandırma anlaşmaları yapmak için koşturduğunu, Rum yönetiminin ise Yunanistan ile MEB sınırlandırma anlaşması imzalamaya dünden hazır olduğunu yazdı.

Gazete Güney Kıbrıs’taki kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak, Rum Yönetimi’nin, Yunanistan ile MEB sınırlandırma anlaşmasıyla ilgili kapsamlı dosyası bulunduğunu, geriye kalanın sadece Atina’nın siyasi karar vermesi olduğunu kaydetti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında bugüne kadar böyle bir MEB sınırlandırma anlaşması olmaması Yunanistan’ın Türkiye ile arasında su bulandırmama taktiğinden kaynaklanıyordu ancak Meriç ve Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler Yunanistan’ın tereddütlerine son verdi.

RUM TARAFININ DOSYASI DA, HARİTASI DA HAZIR…

Rum tarafının ilgili dosyasının, Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi Doğu Akdeniz bölgesine indiği dönemden beri hazır olduğu kaydedilen haberde, şunlar aktarıldı:

“İki ülkenin (Rum ve Yunan) teknokratları ilgili dosyayı tamamladı. Dosya, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 7 Mayıs 2019’da BM’ye sunduğu Kıbrıs’ın batısı ve kuzeyi ile ilgili koordinatlardan da ortaya çıktı. Deneyimli bir göz baktığında, Lefkoşa’nın sunduğu haritada koordinatların, Yunanistan ile gelecekteki bir müzakere ve anlaşma için de alan bırakan ve aslında, Türkiye’nin yasadışı taleplerini diplomatik ve hukuki açıdan kesen mantığını ayırt edebilir.”

MISIR’LA MEB ANLAŞMASINA, GÜNEY KIBRIS İLE MEB ANLAŞMASININ İLANI EŞLİK EDEBİLİR

Yunanistan’ın, Güney Kıbrıs’ın bu dosyasını çekmecede tutuyor olmasına rağmen Mısır ile deniz bölgelerinde anlaşmak için çalıştığı, hatta zaman zaman baskı da yaptığını yazan gazeteye göre, bu durumda içinde bulunduğumuz 10 yılın başlarında tereddüt gösteren taraf, Türkiye ile arasındaki dengeleri bozmak istemeyen Mısır’dı. Ancak Türkiye’nin Trablus rejimine müdahil olması ile bunun değiştiğine, Atina’nın bu fırsatı kullanması gerektiğine işaret edildi.

Habere göre, Yunanistan ile Mısır anlaşması konusunda masada duran anlaşmazlıkların en üst siyasi seviyede aşılacağı değerlendiriliyor. Bu iki ülke arasında anlaşma olmaması Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın MEB anlaşması açısından caydırıcı olmadığı ve diplomatik çevrelerin, Atina-Kahire anlaşması yapılmasına “hem öz, hem de taktik nedenleriyle Atina-Lefkoşa anlaşmasının” eşlik etmesi ihtimalini göz ardı etmedikleri kaydedildi.

İTALYA İLE MEB SINIRLANDIRMASI HAZIRLIKLARI

Gazete, Atina’nın diplomatik düzeyde dikkatini, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın İtalyan dengi Luigi di Maio ile Salı günü yapacağı ve İtalya ile MEB sınırlandırması anlaşmasının tamamlanması beklenen görüşmesine odakladığını yazdı.

Habere göre, Yunanistan-İtalya MEB sınırlandırması anlaşmasının son ay içerisinde hazırlandığına ve geriye sadece her iki tarafın son nokta için siyasi karar vermesinin kaldığına işaret ediyor.