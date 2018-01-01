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Güney Kıbrıs - Yunanistan ve İsrail arasında deniz iş birliği

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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, deniz iş birliğini öngören anlaşamaya imza atacakları belirtildi. 

01 Ocak 2018 Pazartesi 14:24
Güney Kıbrıs - Yunanistan ve İsrail arasında deniz iş birliği
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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, deniz iş birliğini öngören anlaşamaya imza atacakları belirtildi. 

Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail’in, deniz kirliliği olaylarının göğüslenmesine yönelik ortak eylem planını belirleyen bir anlaşmaya imza atacağını yazdı.

Habere göre söz konusu anlaşma 8 Ocak’ta Güney Kıbrıs’ta imzalanacak. 

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