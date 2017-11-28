Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor

Güney Kıbrıs ile Bulgaristan’ın enerji, denizcilik, ticaret, turizm, araştırma ve eğitim alanlarında ilişkilerin gelişmesi için çalışmayı arzuladıkları bildirildi.

Politis gazetesinin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in Güney Kıbrıs’ı ziyaretine ilişkin haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Radev dünkü görüşmelerin ardından yaptıkları açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Bulgaristan’ın, enerji, denizcilik, ticaret, turizm, araştırma ve eğitim alanında ilişkilerin gelişmesi için çalışmayı arzuladıklarını dile getirdi.

İki liderin pek çok konunun yanı sıra enerji konusunu da görüştüğünü yazan gazete, Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyduğunu kaydetti.

Gazete, yapılan görüşmede Kıbrıs sorununun da konuşulduğunu belirtti.



Habere göre, Radev, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’ın enerji kaynakları alanında çok aktif bir şekilde çalıştığını belirterek, bunun, kısa süre içerisinde sonuçlar elde edilmesini sağlayacak bir politika olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Ortadoğu’da barışın olması ve komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasına yönelik çabalarının önemine vurgu yapan Radev, Sofya’nın da, kendi bölgesinde benzer bir rol üstlendiğini belirtti.

Radev, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’ın bölgesel istikrar faktörleri olduğunu savundu.

Anastasiadis de açıklamasında, Avrupa-Türkiye ilişkileri ve Avrupa’yla ilgili diğer konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Anastasiadis, Bulgar toplumunun Güney Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasına yaptığı katkılara da vurgu yaptı.

ANLAŞMA VE MEMORANDUM

Gazete haberinde Radev’in ziyareti dolayısıyla Güney Kıbrıs ile Bulgaristan arasında bilim, eğitim, kültür, gençlik ve spor alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik 2018-2021 yıllarını kapsayan anlaşma ve denizcilik alanında işbirliği memorandumu imzalandığını yazdı.

Haberde, Bulgaristan’ın 1 Ocak 2018 yılında AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenmesi öncesinde, iki ülkenin heyetlerinin, AB ve diğer organlar içerisindeki eylemlerini koordine etmek üzere temas halinde bulunma konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.