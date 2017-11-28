Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104522
ALTIN
163.342
DOLAR
3.9262
STERLİN
5.2224
EURO
4.6718
Survivor 2018'in en büyük bombası patladı!
Survivor 2018'in en büyük bombası...
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Bateri çalan papağan hayrete düşürüyor
Sivilce izleri nasıl geçer?
Sivilce izleri olanlar dikkat!
Aç karnına kahve içmek zararlı mı?
Aç karnına kahve içmek zararlı...
Bu sebzeyi mutfağınızdan eksik etmeyin!
Kıvırcık marul her derde deva!

Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor

Güney Kıbrıs ile Bulgaristan’ın enerji, denizcilik, ticaret, turizm, araştırma ve eğitim alanlarında ilişkilerin gelişmesi için çalışmayı arzuladıkları bildirildi. 

28 Kasım 2017 Salı 12:30
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyuyor
banner10

Güney Kıbrıs ile Bulgaristan’ın enerji, denizcilik, ticaret, turizm, araştırma ve eğitim alanlarında ilişkilerin gelişmesi için çalışmayı arzuladıkları bildirildi. 

Politis gazetesinin, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in Güney Kıbrıs’ı ziyaretine ilişkin haberine göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Radev dünkü görüşmelerin ardından yaptıkları açıklamalarda, Güney Kıbrıs ile Bulgaristan’ın, enerji, denizcilik, ticaret, turizm, araştırma ve eğitim alanında ilişkilerin gelişmesi için çalışmayı arzuladıklarını dile getirdi. 

İki liderin pek çok konunun yanı sıra enerji konusunu da görüştüğünü yazan gazete, Bulgaristan’ın Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail üçlüsüne katılmaya ilgi duyduğunu kaydetti.

Gazete, yapılan görüşmede Kıbrıs sorununun da konuşulduğunu belirtti. 
 
Habere göre, Radev, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’ın enerji kaynakları alanında çok aktif bir şekilde çalıştığını belirterek, bunun, kısa süre içerisinde sonuçlar elde edilmesini sağlayacak bir politika olduğunu söyledi.

Güney Kıbrıs’ın Ortadoğu’da barışın olması ve komşu ülkelerle iyi ilişkiler kurulmasına yönelik çabalarının önemine vurgu yapan Radev, Sofya’nın da, kendi bölgesinde benzer bir rol üstlendiğini belirtti.

Radev, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs’ın bölgesel istikrar faktörleri olduğunu savundu.  

Anastasiadis de açıklamasında, Avrupa-Türkiye ilişkileri ve Avrupa’yla ilgili diğer konularda görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti. 

Anastasiadis, Bulgar toplumunun Güney Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasına yaptığı katkılara da vurgu yaptı. 

ANLAŞMA VE MEMORANDUM

Gazete haberinde Radev’in ziyareti dolayısıyla Güney Kıbrıs ile Bulgaristan arasında bilim, eğitim, kültür, gençlik ve spor alanlarında işbirliği yapılmasına yönelik 2018-2021 yıllarını kapsayan anlaşma ve denizcilik alanında işbirliği memorandumu imzalandığını yazdı.

Haberde, Bulgaristan’ın 1 Ocak 2018 yılında AB Dönem Başkanlığı’nı üstlenmesi öncesinde, iki ülkenin heyetlerinin, AB ve diğer organlar içerisindeki eylemlerini koordine etmek üzere temas halinde bulunma konusunda görüş birliğine vardıkları belirtildi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
RMMO’ya 8 yeni helikopter alınıyor
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”
Kiprianu: “Çözüme ulaşılması için tutarlı olunması gerek”
KKTC’deki mallara “kullanım kaybı tazminatı”
KKTC’deki mallara “kullanım kaybı tazminatı”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim