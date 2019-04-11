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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan Üçlü Görüşmesi Yapıldı

11 Nisan 2019 Perşembe 11:16
Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan Üçlü Görüşmesi Yapıldı
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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Lübnan arasında dün, Dışişleri Bakanları düzeyinde üçlü görüşme yapıldığı bildirildi.

Politis gazetesi, görüşmede üç ülke arasındaki işbirliğinin daha ileri götürülmesi ve derinleştirilmesinin kararlaştırıldığını ve üçlü işbirliği mekanizmalarının öneminin vurgulandığını yazdı.

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Gazete, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrugalos ve Lübnan Dışişleri Bakanı Gebran Bassil’in, görüşmenin akabinde ortak basın açıklaması yaparak, öncelikle turizm, kültür, yüksek öğrenim, ekonomi ve ticaret alanlarındaki işbirliğini geliştireceklerini ifade ettiklerini kaydetti.

Haberde, bir sonraki üçlü görüşmenin bu yıl içerisinde, Güney Kıbrıs’ta yapılmasının kararlaştırıldığı belirtildi.

Gazeteye göre, Hristodulidis yaptığı açıklamalarda, dünün tarihi bir gün olduğunu ve bu işbirliğinin olumlu bir gündemi olup, hiçbir ülkeye yönelik herhangi bir olumsuz unsur içermediğini söyledi.

Hristodulidis, Lübnanlı mevkidaşını Güney Kıbrıs’ta oluşturulması kararlaştırılan üçlü mekanizmalarla ilgili Daimi Sekreterlik konusunda bilgilendirdi ve Güney Kıbrıs’ta yapılacak üçlü zirveye kadar, işbirliği yapılması planlanan konularda ilerleme sağlanması temennisinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs
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