Güney Kıbrıs, yurt dışında bulunan 72 vatandaşının ülkeye döneceğini aktardı

Rum Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs’ta Covid–19 virüsüyle ilgili uygulanan önlemlerden dolayı yabancı ülkelerde bulunan 72 Güney Kıbrıs vatandaşının bugün Aegean Havayolları şirketine ait bir uçakla adaya döneceği duyuruldu.

Yapılan açıklamada, iki bakanlık arasındaki koordinasyon sonucu Avustralya’dan 17, Katar’dan 3, Filipinler, Çin, Japonya, Kore ve Sri Lanka’dan birer kişi Doha üzerinden Atina’ya ve devamla Aegean Havayolları ile adaya dönecek.