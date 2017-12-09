Güney Kıbrıs ziyareti kışkırtıcı buldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan temasları, Rum basınında bugün de ayrıntılı şekilde yer almaya devam etti.

Alithia gazetesi “Kışkırtıcı Geldi Daha Kışkırtıcı Gitti – Hükümet Erdoğan’dan Farklı Birşey Beklemiyordu” başlıkları altında manşet ve iç sayfalarından geniş yer verdiği haberinde, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan ziyaretinin ilk gününde yaptığı “kışkırtıcı” açıklamaların Batı Trakya gezisi sırasında da sürdürdüğünü iddia etti.

Gazete, Erdoğan’ın Batı Trakya’daki açıklamalarında, Yunanistan Meclisi’ndeki dört Türk milletvekilinin varlığını hatırlattığını, Lozan Anlaşması’nı yeniden eleştirdiğini ve Batı Trakya müftüsünün Trakya’daki Türkler tarafından seçilmesini talep ettiğini yazdı.

Haberde, Erdoğan’ın Batı Trakya’da “liderimiz” sloganlarıyla karşılandığına da yer verildi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Erdoğan’ın Kıbrıs sorununda Türkiye ile Yunanistan’ın sorumluluklarını eşitleme çabasının gayet açık görüldüğünü, bu sebepten ötürü de Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın kendisine “Kıbrıs sorununun 1974 Türk işgali sebebiyle var olduğunu hatırlattığını” iddia etti.

Hristodulidis, “ilk kez bir Yunan Başbakanın, Türk Cumhurbaşkanı önünde Türk işgaline değindiğini” öne sürerek “Türkiye ne zaman zora girse Kıbrıslı Türklerin Annan Planı’na evet dediklerini hatırlatıyor” şeklinde konuştu.

Hristodulidis, Erdoğan’ın bu açıklamayla “Crans-Montana’daki tutumunu mazur göstermek istediğini” öne sürerek Erdoğan’ın bir “b veya c planından bahsetmemiş olmasına” da dikkat çekti.

Hristodulidis, Yunanistan hükümetinden resmi bilgilendirme beklediklerini de vurguladı.

Öte yandan gazete, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos’un Güney Kıbrıs’ta yayın yapan “Alpha Kipru” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Canakopulos, Erdoğan’ın ziyaretinin, iki ülke arasındaki görüş ayrılıkları üzerine samimi diyalog kurulabilmesi için iyi bir fırsat olduğunu belirterek Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin başlaması konusunda “koşullar uygun olduğunu müzakerelerin başlaması yönünde mantıklı bir taahhüt bulunduğunu” ifade etti.

Erdoğan’ın BM parametreleri çerçevesinde müzakereleri kabul edip etmediğinin sorulması üzerine ise Canakopulos, “bunun Yunanistan’ın tezi olduğunu, Türk tarafı adına konuşamayacağını” belirtti.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi: “Tayyip’in B Planından Bahsetmemesinden Teselli Buldular – Crans-Montana’dan Kaçtığımız Suçlamasına Yorum Yok”

Politis: “İbadet Etti ve Gitti”

Fileleftheros: “Trakya’da Sultanlar Gibi – Yunanistan Tarafından Verilen Fırsatı Kışkırtıcı Şekilde Değerlendirdi”