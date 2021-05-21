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Güney Kıbrıs’a 24 Saat Dolmadan Toplam 173 Mülteci Geldi

Güney Kıbrıs açıklarına, dün ve Çarşamba günü toplam 173 mültecinin geldiği belirtildi.

21 Mayıs 2021 Cuma 10:27
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Güney Kıbrıs’a 24 Saat Dolmadan Toplam 173 Mülteci Geldi

Alithia gazetesi, Rum polisinin, dün öğle saatlerinde  Greko Burnunun 14 deniz mili kuzey doğusunda, içerisinde kadın, erkek ve çocuklardan oluşan 80 kişinin yer aldığı bir sandal tespit ettiğini yazdı.

Gazete haberinde ayrıca yine Greko Burnu açıklarında, Çarşamba günü, bir gemide tespit edilen 97 mültecinin ise dün Purnara Geçici Kabul Merkezi’ne götürüldüğünü belirtti.

Gazete bahse konu mülteciler arasında bulunan bir hamile kadının, sağlık problemleri nedeniyle diğer bebeği ve çocuğuyla birlikte hastaneye kaldırıldığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi 173 mültecinin Suriyeli olduğunu kaydetti.

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