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Güney Kıbrıs’a 3 saat içinde 477 mülteci gitti

21 Eylül 2022 Çarşamba 12:13
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Güney Kıbrıs’a 3 saat içinde 477 mülteci gitti


 Güney Kıbrıs’a dün, 3 saat içinde 477 mültecinin gittiği bildirildi.

Alithia gazetesi, Larnaka Arama-Kurtarma Koordinasyon Merkezi’nin (KSED) Pazartesi gecesi, Baf açıklarında 300 kişinin tehlikede olduğu bir tekne bulunduğuna dair ihbar aldığını ve “TEFKROS” adlı ulusal planı devreye sokarak, helikopterle mültecilerin bulunduğu yeri tespit ettiğini ve tümünün, “PAOLO TOPIC” adlı Marshall adaları bandıralı gemiye bindirilmesini sağladığını yazdı.

Gazete, birkaç saat sonra Larnaka Limanı açıklarında başka bir tekneye dair ihbar geldiğini ve yine aynı plan devreye sokularak, 108’i erkek, 69’u da kadın ve çocuk olmak üzere 177 mültecinin kurtarıldığını kaydetti.

Haberde, mültecilerin tümünün sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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