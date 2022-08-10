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Güney Kıbrıs’a giden turistler gürültü kirliliğinden rahatsız

10 Ağustos 2022 Çarşamba 12:24
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Güney Kıbrıs’a giden turistler gürültü kirliliğinden rahatsız
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Rum tarafındaki Turizm İşletmecileri Birliği (STEK), gürültü kirliliği yüzünden her gün Güney Kıbrıs’tan bu durumdan hoşnut olmayan turistlerin ayrıldığını ve bu durumun ülke turizmi açısından neden olduğu karalamanın büyük boyutlarda olduğunu ifade etti.

STEK’in, turistik bölgelerdeki gürültü kirliliğiyle mücadele edilmesi için, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis başkanlığında ve tüm müdahil tarafların katılacağı bir toplantı yapılmasını istediğini yazan Politis gazetesi, STEK’in, eğlence merkezlerinin meydana getirdiği gürültü kirliliğinin kontrolden çıktığını ve turizmin geleceğinin risk altında olduğunu belirttiğini ekledi.

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